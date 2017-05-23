Около 250 тысяч иммигрантов из Украины получили гражданство РФ с 2014 года

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Около 1,2 миллиона граждан Украины, переехавших на территорию России после 2014 года, готовы получить российские паспорта, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константин Затулин во вторник, отметив, что примерно 250 тысяч человек уже получили гражданство РФ.
Парламентарий отметил, что оставшаяся часть также стремится получить гражданство РФ, но сталкивается с ограничениями квотирования госпрограммы переселения соотечественников в России.
"Судя по почте, которую мы получаем, тоже рвутся легализовать, получить вид на жительство, получить гражданство и так далее, но не могут пробиться через ограничения, связанные с квотированием государственной программы переселения соотечественников в России. Далеко не все регионы сегодня в состоянии обустроить так, как требует эта программа, тех, кто признан добровольным переселенцем, поэтому не попадают в эту квоту", — обратил внимание Затулин.