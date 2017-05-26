Луценко отрицает, что обещал раздать оружие радикалам в Киеве в 2014 году

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в том, что он во время массовых беспорядков в Киеве зимой 2014 года обещал раздать оружие радикалам.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что при Луценко не стоит ждать завершения расследования уголовных дел о гибели людей во время массовых беспорядков в столице Украины в 2014 году. По ее словам, Луценко, который был одним из лидеров лагеря протестующих, в пик противостояния сил правопорядка и радикалов призвал последних продержаться еще день, пообещав, "что до утра на площади будет полно оружия".

"Дословно я сказал следующее: завтра мы будем иметь, чем себя защищать, больше безнаказанно расстреливать нас не удастся никому. Это дословно то, что я сказал, чтобы найти в этих словах призывы, что у нас есть десятки автоматов и мы завтра всех будем стрелять, нужно иметь больное воображение", — сказал Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.