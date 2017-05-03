Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск, заявил Аваков

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол в среду официально отказал РФ в запросе на международный розыск экс-премьера, лидера украинской партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск относительно Арсения (Яценюка – ред.)", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копию обращения правоохранительных органов России получили в Киеве. Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил информацию, якобы свидетельствующую о политических мотивах дела против Яценюка. В субботу Аваков сообщил, что Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении Яценюка в международный розыск.

В марте суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о ряде украинских деятелей, которые в России обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении военнослужащих российских вооруженных сил и внутренних войск в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в период 1994–1995 годов. По его словам, следствие установило, что в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал и Яценюк.

В субботу Следственный комитет России заявил, что располагает доказательствами участия Яценюка в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.