На Украине вскоре заблокируют доступ к сайтам ЛНР и ДНР, заявил Шкиряк

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк поддержал инициативу вице-спикера Рады Ирины Геращенко о блокировании сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР, уточнив, что работа в этом направлении уже идет.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что Киев должен заблокировать все сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Категорически поддерживаем инициативу Ирины Геращенко о немедленном блокировании", — написал Шкиряк во вторник в Facebook, уточнив, что "реализация уже вскоре (будет — ред.)".

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.