Генсек Совета Европы обсудил с Лавровым конфликт на Украине

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Никосии обсудил конфликт на Украине и возможность мониторинга в Крыму, сообщил РИА Новости сам генсек.

"Мы обсуждали то, что Совет Европы может сделать в отношении конфликта на Украине, а также в области возможности мониторинга Крыма нашими мониторинговыми органами",- сказал он.

Миссия Совета Европы по правам человека во главе со швейцарским дипломатом Жераром Штудманом посетила Крым 25-31 января прошлого года. Цель миссии заключалась в объективной оценке прав человека и верховенства права на полуострове, а также в подготовке доклада с рекомендациями. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд после визита делегации проинформировал уставной орган Совета — Комитет министров СЕ о том, что делегация встретилась с представителями всех слоев населения в Крыму, в том числе в Симферополе, в Ялте, в Севастополе и Бахчисарае.

Возвращаясь к теме пошедшей встречи в Никосии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, генсек Совета Европы рассказал также, что поднял на встрече ситуацию с представителями ЛГБТ в Чечне.

Высказываясь в целом, он указал, что "я, прежде всего, приветствую тот факт, что мы поддерживаем диалог на столь высоком уровне".

"Мы поговорили детально о многих вещах",- добавил Ягланд.

"Очень важно, что господин Лавров принял решение прибыть на эту министерскую конференцию, где мы собираемся принять много важных решений", — отметил он.

По данным РИА Новости, на министерской встрече в Никосии в пятницу участники примут новый программный документ "Руководство по предоставлению поддержки, информации и компенсации жертвам террористических актов". —0-