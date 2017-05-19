Генсек Совета Европы обсудил с Лавровым конфликт на Украине

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Никосии обсудил конфликт на Украине и возможность мониторинга в Крыму, сообщил РИА Новости сам генсек.
Миссия Совета Европы по правам человека во главе со швейцарским дипломатом Жераром Штудманом посетила Крым 25-31 января прошлого года. Цель миссии заключалась в объективной оценке прав человека и верховенства права на полуострове, а также в подготовке доклада с рекомендациями. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд после визита делегации проинформировал уставной орган Совета — Комитет министров СЕ о том, что делегация встретилась с представителями всех слоев населения в Крыму, в том числе в Симферополе, в Ялте, в Севастополе и Бахчисарае.
Высказываясь в целом, он указал, что "я, прежде всего, приветствую тот факт, что мы поддерживаем диалог на столь высоком уровне".
"Мы поговорили детально о многих вещах",- добавил Ягланд.
"Очень важно, что господин Лавров принял решение прибыть на эту министерскую конференцию, где мы собираемся принять много важных решений", — отметил он.
По данным РИА Новости, на министерской встрече в Никосии в пятницу участники примут новый программный документ "Руководство по предоставлению поддержки, информации и компенсации жертвам террористических актов". —0-