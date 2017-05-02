Путин прокомментировал работу нормандского формата по Украине

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая – РИА Новости. Нормандский формат по Украине работает, но нужно добиваться диалога между сторонами конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Он работает, этот формат, если бы его не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас. И это уже результат, и результат, уверяю вас, немаленький", — сказал Путин.

Он пояснил, что нужно сделать дополнительно к нынешней работе формата.

"Нужно, в конце концов, добиться, чтобы и представители киевской власти, и представители этих непризнанных республик, чтобы они оказались за одним столом переговоров. Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон", — сказал президент России.

Путин добавил, что надеется, что этого удастся добиться.

"Конечно, должна быть последовательность в реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Мы, когда последний раз в таком формате встречались в Берлине, долго и достаточно подробно об этом говорили, спорили, в чем-то, наверное, наши позиции расходятся", — признался он.