В Донецке и на юге ДНР из-за обстрелов повреждены девять домов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (60)

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Девять домов получили повреждения в Донецке и селе Безыменное на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в среду в министерстве обороны ДНР.

Во вторник в оборонном ведомстве заявили, что украинские силовики открыли огонь по селу Безыменное на юге ДНР.

"В 03.45 в результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Спартака, 79 было прямое попадание в дом. По улице Красная, 118 — повреждение кровли и остекления", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, в селе Безыменное в результате обстрела повреждены семь домов.

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