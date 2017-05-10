В Донецке и на юге ДНР из-за обстрелов повреждены девять домов

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Девять домов получили повреждения в Донецке и селе Безыменное на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в среду в министерстве обороны ДНР.
"В 03.45 в результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Спартака, 79 было прямое попадание в дом. По улице Красная, 118 — повреждение кровли и остекления", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.
По его словам, в селе Безыменное в результате обстрела повреждены семь домов.
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