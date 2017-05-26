Силовики обстреляли подконтрольный Киеву пригород Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские силовики выпустили более 20 артиллерийских снарядов по населенному пункту Красногоровка в пригороде Донецка, который сами же контролируют.

"По данным нашей разведки, а также информации от местных жителей, противник, ориентировочно в 22.40, развернул три артиллерийских орудия на окраине Невельского и произвел более 20 выстрелов из орудий калибром 122 мм. По имеющимся данным, в районе указанного населенного пункта дислоцируется подразделение "Правый сектор", — сказал представитель ополченцев.

В министерстве обороны ДНР также заявили, что якобы украинские силовики обстреливали контролируемый ими же населенный пункт, чтобы потом обвинить ДНР в нарушении минских соглашений.

"В 22.50 мирные жители Красногоровки (населенный пункт на западных окраинах Донецка, под контролем ВСУ), сообщают о том, что на центральных улицах слышны разрывы артиллерийских снарядов, раскаты от которых доносятся до окраин города. Таким образом, украинская сторона, ведя огонь по населенным пунктам, занятым украинскими военнослужащими, в очередной раз пытается обвинить ДНР в нарушении режима прекращения огня", — сказал представитель минобороны ДНР.

Комментарием украинских силовиков РИА Новости пока не располагает.