Замглавы миссии ОБСЕ вновь призвал провести в Донбассе разминирование

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг вновь призвал провести разминирование территорий в Донбассе.

Патруль миссии ОБСЕ из двух машин 23 апреля подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек погиб и двое пострадали. Как заявили в МИД РФ, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

"Я еще раз повторяю, мины и неразорвавшиеся боеприпасы должны быть убраны… Исключений не должно быть. Там где это не возможно, эти участки должны быть обозначены", — сказал Хуг журналистам в среду.

По его словам, инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ в Донбассе не был случайностью. "ОБСЕ проводит собственное расследование, и оно уже начало его проводит — секретариат ОБСЕ, а не Специальная мониторинговая миссия", — добавил Хуг.

Он также сообщил, что после инцидента наблюдатели ОБСЕ продолжают работу в Донбассе, но с ограничениями. "Патрулирование проводится только на дорогах с твердым покрытием, асфальтированным или бетонным дорогам", — пояснил замглавы миссии.