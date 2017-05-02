Путин заявил о продолжении работы нормандского формата по Украине

СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Работа в нормандском формате по Украине будет продолжена после президентских выборов во Франции, Москва и Берлин выступают за неукоснительное выполнение минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками нормандского формата. Как вы знаете, последний телефонный разговор в этом формате состоялся 17 апреля. Нормандская четверка должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. То есть работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре", — заявил Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что РФ и ФРГ во вторник "вновь подтвердили необходимость неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей".

"Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы", — отметил российский лидер.