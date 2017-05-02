В ЛНР отменили режим ЧС, введенный из-за проблем с водоснабжением

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с ограничением подачи воды с подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил во вторник на аппаратном совещании Совмина ЛНР глава МЧС Сергей Иванушкин.

В середине апреля в ряде районов ЛНР был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ограничением подачи воды с подконтрольной украинским силовикам Западной фильтровальной станции.

"За эту неделю была снята чрезвычайная ситуация по Славяносербскому району, в связи с тем, что удалось восстановить водоснабжение по другим линиям, сегодня снимаем чрезвычайную ситуацию по городу Первомайску", — сказал глава МЧС.

По его словам, Киев возобновил подачу воды на территорию ЛНР с Западной фильтровальной станции в объеме 800 кубометров в час.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.