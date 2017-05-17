В КЗЖ заявили, что запрет российских СМИ на Украине противоречит демократии

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Попытки запрета ряда российских СМИ на Украине противоречат демократии и не достигнут совей цели, напротив, они могут привести к прямо противоположному результату, говорится в заявлении международной организации Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попал и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: "Яндекс", Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие. Указ вступил в силу в среду, 17 мая.

"Попытки запретить российские СМИ на Украине — антидемократичны, вероятно, будут неэффективными и могут легко привести к прямо противоположной реакции граждан, которым правительство не дает возможность сформировать свое собственное мнение", — говорится в заявлении координатора организации в Европе и Средней Азии (CPJ) Нины Огниановой.

"Мы обращаемся к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой изменить этот антидемократичный посыл и прекратить вмешиваться в право украинских граждан получать информацию из широкого диапазона источников и формировать свое мнение", — добавляется в сообщении.