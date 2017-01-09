Украинский кризис: хроника противостояния в январе 2017 года

Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле и мае 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2016 года читайте здесь.

1 января

Президент Украины Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о "временной украинской оккупации". "Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине", — заявил Порошенко.

В центре Киева состоялось факельное шествие сторонников украинской националистической партии "Свобода" по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры. По данным киевской полиции, в шествии приняли участие около 800 человек.

"В 2016 году МККК раздал более 3 тысяч тонн различной гуманитарной помощи для жителей Луганска и его районов", – заявили в пресс-службе организации.

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила нахождение реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков в районах близких к линии соприкосновения. Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала передвижение автомобилей ВС Украины с боеприпасами в направлении линии соприкосновения в Донбассе.

Украинские боевики за прошедшие сутки 357 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 79 мин калибром 82 и 120 мм, а также 246 боеприпасов из различных типов гранатометов, значительная часть нарушений была зафиксирована после полуночи, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

ВСУ 5 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в течение Новогодней ночи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным Минобороны Украины, один украинский военный ранен в Донбассе за минувшие сутки, погибших нет.

По информации официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, в результате неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами в Новогоднюю ночь ВСУ потеряли пять человек ранеными и двоих погибшими.

2 января

По сообщению заместителя министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что побывала в штабах украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе.

По данным Народной милиции ЛНР, ВС Украины во время празднований в период с 30 декабря по 2 января подали в розыск шесть украинских солдат, самовольно покинувших места несения службы в Донбассе.

Минобороны Украины заявило о ранении четырех силовиков за сутки в Донбассе.

По сообщению пресс-центра военной операции украинских силовиков, два украинских силовика погибли из-за неосторожного обращения с оружием в Донбассе, еще двое получили ранения.

По заявлению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, разведка республики установила прибытие 200 снайперов для усиления позиций силовиков на Дебальцевском направлении. По сообщению Басурина, украинские силовики за сутки выпустили по республике более 230 мин и снарядов.

По заявлению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ВС Украины разместили 15 танков у линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

По сообщению Народной милиции ЛНР, украинские силовики применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции республики в районе Калиново в Донбассе.

3 января

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в день памяти митрополита Киевского и всея Руси Петра, ставшего первым московским святым, напомнил о постоянно предпринимающихся на Украине попытках использовать разные церковные институты, в том числе Константинопольский патриархат, для разрушения "духовного пространства Руси".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США остаются надежным стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия", который будет заниматься кадровыми вопросами судей.

По сообщению официального представителя Минобороны Украины по вопросам военной операции Александра Мотузяника, украинские силовики в течение минувших суток не понесли потерь в зоне конфликта в Донбассе.

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 120 мин. Басурин заявил, что разведка республики обнаружила артиллерийские системы и танки украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения. По сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, за минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию республики.

4 января

Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц в ходе своего визита в Донбасс призвал быть реалистичными в вопросе отправки в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. Курц сообщил, что Австрия дополнительно выделит 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса. Себастьян Курц на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Мариуполе заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям.

Курц отметил, что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в Донбассе.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские силовики заняли новые позиции на Светлодарской дуге, не нарушая минских соглашений.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что главной целью кадровой политики в 2017 году станет качественное комплектование офицерского состава.

Генпрокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности главного управления МВД в Киеве Олега Мариненко, подозреваемого в разгоне активистов в центре Киева в ноябре 2013 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что Киев исключает из списка возможных участков для разведения сил и средств те, которые также предложены и ЛНР. Дейнего сообщил, что наблюдатели ОБСЕ, работающие в республике, уклоняются от прямого общения с представителями ЛНР.

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики перебросили к линии соприкосновения девять минометов и танков. Басурин заявил, что украинские силовики за сутки выпустили по территории республики 125 мин.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики укрепляют занятые ранее позиции в нейтральной зоне на дебальцевском направлении. По словам Марочко, Киев усиливает позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе добровольцами запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор".

По сообщению Народной милиции ЛНР, украинские силовики открыли огонь из минометов и гранатометов по позициям Народной милиции республики, за сутки было зафиксировано три обстрела.

5 января

По сообщению Национального банка Украины, золотовалютные (международные) резервы (ЗВР) Украины за 2016 год выросли на 17% и на 1 января 2017 года составляют более 15,5 миллиарда долларов.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины выдал лицензию на вещание телеканалу "1+1", принадлежащему бизнесмену Игорю Коломойскому.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине сообщили о новых нарушениях режима прекращения огня в Донбассе, зафиксированы более 120 выпущенных снарядов во время обстрелов в Донецком и Луганском регионах 4 и 5 января.

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, за минувшие сутки украинские силовики выпустили более 70 мин по территории республики. По заявлению Басурина, Министерство обороны ДНР отмечает увеличение провокаций и продвижение позиций украинских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции. Басурин сообщил, что разведка республики отмечает прибытие танков и реактивных систем залпового огня украинских силовиков в районы, близкие к линии соприкосновения.

По сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские силовики усиливают позиции у линии соприкосновения вооружением и техникой.

По сообщению Народной милиции ЛНР, украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию республики.

6 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в ходе телефонного разговора обсудили украинский кризис, подтвердив необходимость соблюдения Минских соглашений.

Министерство обороны Украины опровергло информацию о якобы взломе российскими хакерами программного обеспечения украинской артиллерии. Ранее в украинских СМИ появилась информация о взломе российскими хакерами ПО украинской артиллерии со ссылкой на отчет американской компании CrowdStrike. Согласно отчету, российские хакеры взломали приложение украинских артиллеристов, в связи с чем армия потеряла 80% гаубиц Д-30.

По сообщению СМИ, Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру и корабль бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, наблюдатели миссии зафиксировали 170 взрывов в Донецкой области за сутки.

По сообщению полпреда ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего, наблюдатели СММ ОБСЕ на встрече с представителями ЛНР и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) по вопросам прекращения огня обсудили перспективы улучшения взаимодействия.

По заявлению Дейнего, СММ ОБСЕ на встрече с представителями Специального центра по контролю и координации (СЦКК) и Народной милиции ЛНР отказались в присутствии прессы объяснять, зачем наблюдатели миссии проводят мониторинг нейтральных территорий на линии соприкосновения в Донбассе.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко заявил, что Народная милиция республики готова к открытому сотрудничеству со СММ ОБСЕ. По сообщению Анащенко, украинские силовики продолжают укреплять позиции в нейтральной зоне в районе Светлодарской дуги. По словам Анащенко, украинские силовики в течение недели подводили вооружение и технику в ряд населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе. Анащенко заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшую неделю.

По сообщению Народной милиции ЛНР, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 50 снарядов.

По заявлению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики предприняли попытку прорыва на мариупольском направлении в районе Водяного. По сообщению Басурина, за неделю украинские силовики выпустили по территории республики более 800 мин и снарядов. По словам Басурина, в результате обстрелов за неделю в республике повреждены шесть домов. Он сообщил, что украинские силовики продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию, танки, минометы и реактивные системы залпового огня.

7 января

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что украинская тематика в СМИ не должна вызывать ненависть к Украине и ее народу. По его словам, окончание конфликта в этой стране и ее примирение с Россией неизбежно.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, заявила, что в ближайшее время обнародует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков. По сообщению советника главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрия Тандита, СБУ проведет работу с Савченко с целью не допустить обнародования списков пленных и пропавших без вести украинских силовиков.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий на праздничных мероприятиях в честь Рождества Христова в Луганске выразил надежду, что в 2017 году удастся достичь компромисса в вопросе конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что уже наблюдаются предпосылки к урегулированию конфликта мирным путем.

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики впервые с начала года применили тяжелую артиллерию и выпустили по территории республики за минувшие сутки почти 100 снарядов и мин. По словам Басурина, разведка республики отмечает нахождение танков и другой военной техники украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения.

Эдуард Басурин заявил о предотвращении диверсии в ДНР, организованной в Донецке украинскими силовиками. Он отметил, что взрывные устройства, установленные диверсантами вблизи расположения частей ДНР, могли навредить мирным жителям.

По сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, подорвавшись на мине на линии соприкосновения в районе Попасной в Донбассе, погибли двое военнослужащих ВС Украины.

8 января

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики за сутки выпустили по республике 150 мин и снарядов. Басурин заявил, что разведка республики отмечает усиление позиций силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Басурина, согласно данным разведки, украинские силовики готовят провокацию с возможными жертвами среди мирного населения в районе Марьинки. Басурин также заявил об усилении мер безопасности в связи с возможными провокациями со стороны силовиков.

По сообщению Народной милиции ЛНР, украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию республики.

По заявлению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, к линии соприкосновения в Донбассе прибыли иностранные инструкторы для вооруженных сил Украины. Марочко сообщил, что Украинские силовики проводят перегруппировку сил на линии соприкосновения в Донбассе.

9 января

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил возможность создания правительства в изгнании.

В Луганске приостановили соцвыплаты более 800 гражданам, так как, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), они проживают на неподконтрольной Киеву территории.

Более тысячи жителей Луганска приняли участие в акции "Свеча памяти", которая состоялась в рамках комплекса мероприятий, посвященных тысячному дню конфликта в Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили бронетехнику украинских силовиков вне мест, предназначенных для ее хранения.

По данным информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины, погибших среди украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе за минувшие сутки нет, пятеро военных получили ранения.

Пресс-центр военной операции украинских силовиков сообщил, что трое военнослужащих одной из воинских частей у линии разграничения в Донбассе не вернулись к месту расположения подразделения, связь с ними отсутствует.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что минобороны республики не располагает информацией о пропавших в Донбассе трех украинских военных, среди пленных их нет.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что пропавшие в Донбассе украинские военные могут перейти на сторону ЛНР.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили почти 70 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки. Басурин добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись девять населенных пунктов.

Эдуард Басурин сообщил, что ребенок получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, иностранных наемников и бойцов спецподразделений украинских силовиков.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила самоходные артустановки украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы за минувшие сутки 51 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе. Как сообщается на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Марьинка, Гнутово, Троицкое, Водяное, Талаковка, Широкино, Павлополь, Красногоровка, Новозвановка, Лопаскино, Станица Луганская, Зайцево, Авдеевка.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости