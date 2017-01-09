В ДНР заявили, что силовики выпустили почти 70 мин и снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 70 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики "за прошедшие сутки 521 раз нарушили режим прекращения огня". "При этом противник выпустил по территории республики три танковых снаряда, 64 мины калибром 120 и 82 миллиметра, а также 316 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он журналистам.

Басурин добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись девять населенных пунктов.