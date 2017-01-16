Украина не предпринимает усилий по выполнению "Минска-2", считает Медведчук

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Украинские власти ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе вместо реализации минских соглашений, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

"Украинская власть ждет от зарубежных партнеров поставок летального оружия, продолжения "войны санкций", полицейских миссий и внешнего урегулирования конфликта на Украине. И это вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, предусмотренные международно-правовым актом — "Комплексом мер по реализации минских соглашений", включая принятие законов об амнистии, особом статусе, выборах в Донбассе и утверждение изменений в конституцию Украины", — написал Медведчук в понедельник в своем блоге на сайте движения.

Политик считает, что Киев не сможет выполнить минские соглашения без возобновления диалога с Донецком и Луганском, поиска путей мирного урегулирования конфликта и разработки реальной и эффективной стратегии реинтеграции Донбасса.