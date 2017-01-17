Глава ДНР обвинил миссию ОБСЕ в необъективности

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко обвинил миссию ОБСЕ в необъективности.

"ОБСЕ камеры только на нас направляют усиленные, а на ту сторону ни одной камеры у них нет. Мы к этим камерам доступа не имеем, а украинские военнослужащие по этим камерам сидят и смотрят, как мы там передвигаемся", — заявил Захарченко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Глава ДНР также отметил закономерность, что после посещения представителей ОБСЕ позиций ополченцев, украинские силовики начинают вести прицельный огонь. "После отъезда ОБСЕ у нас начинается жесткий обстрел, причем туда, куда раньше они (украинские силовики – ред.) попасть не могли", — сказал Захарченко.

Он подчеркнул, что миссия ОБСЕ выполняет определенную функцию поддерживания, но не так, как хотелось бы. "У нас много вопросов к самой миссии ОБСЕ. Но я очень рад, что последние две-три недели миссия начала правду говорить, с каких направлений стреляют, кто обстреливает, с каких калибров, какое количество обстрелов происходит", — добавил Захарченко.