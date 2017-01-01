Разведка ДНР обнаружила украинские РСЗО около линии соприкосновения

ДОНЕЦК 1 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила нахождение реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков в районах близких к линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Елизоветовка — в 18 километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие трех единицы РСЗО "Ураган"; Старогнатовка — в четырех с половиной километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие двух 152 мм самоходных гаубиц "Акация". Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ", — сказал он.

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