В ДНР надеются, что в этом году Киев заставят выполнять Минские соглашения

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (23)

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко надеется, что в этом году Киев все-таки заставят выполнять минские соглашения.

"Единственный документ, который позволит решить все мирным путем — минские соглашения. Как пойдет процесс в этом году — посмотрим. Я критически отношусь, но было бы глупо от минских соглашений отказываться. Меняется и геополитика, возможно, в 2017 году Киев все-таки заставят выполнять минские соглашения", — сказал журналистам Захарченко.

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