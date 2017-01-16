В Донецкой области СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (185)

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины обнаружила тайник со взрывчаткой в зоне проведения военной операции в Донбассе, сообщил в понедельник пресс-центр ведомства.

"Тайник с военными средствами поражения обнаружила служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, из тайника, который был оборудован в Донецкой области, правоохранители изъяли две противопехотные мины МОН-50, два самодельных взрывных устройства, шесть тротиловых шашек, три гранаты Ф-1, огнепроводящие шнуры, детонаторы и более 2 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра.

Сотрудники Службы безопасности передали материалы в полицию для возбуждения уголовного дела.