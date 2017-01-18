Пушилин рассказал о будущем Донбасса после прихода Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос об изменении ситуации в Донбассе после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости, что рассчитывать надо на себя и на реальных союзников.

"Рассчитывать нужно только на свои силы, на реальных, а не ситуативных союзников. На ситуативные моменты в геополитике стоит обращать внимание, но иллюзий питать не нужно", — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что Россия является единственной опорой для Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, именно благодаря гуманитарной и политической помощи РФ республикам Донбасса удается выстоять в нынешней ситуации.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что не питает особых иллюзий от вступления Трампа в должность президента США. Лидер Донецкой народной республики подчеркнул, что только время покажет, как президентство Трампа отразится на ситуации в Донбассе и на политической обстановке внутри Украины.

Церемония инаугурации, после которой Трамп официально станет 45-м президентом США, пройдет в Вашингтоне 20 января.