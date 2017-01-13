В ДНР заявили о перекрытии канала поставки оружия в республику

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу заявило о задержании группы, подозреваемой в организации канала поставки оружия в ДНР с подконтрольной Киеву территории.

"В ходе следственных мероприятий установлено, что вышеуказанная преступная группа приобретала вооружение на временно оккупированной украинской властью территории в так называемой зоне АТО у украинских военнослужащих, ввозила его на территорию ДНР с целью сбыта, а также последующего транзита обратно на Украину", — говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

По данным ведомства, группу задержали с поличным в одном из нежилых помещений, где был обнаружен тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, пистолетами и боеприпасами.

"В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются", — добавили в МГБ.