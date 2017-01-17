Глава ДНР заявил о попытке Киева сорвать Минские соглашения

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (50)

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что украинские власти пытаются спровоцировать новый виток эскалации конфликта в Донбассе, чтобы сорвать Минские соглашения.

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады. Она состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.

"Сейчас самый тяжелый период времени. До 20 января Украина максимально пытается спровоцировать нас на ведение ответных боевых действий, чтобы сорвать минские соглашения и обвинить нас в развязывании нового витка конфликта", — заявил Захарченко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Глава ДНР не исключает, что Киеву нужна эскалация конфликта в Донбассе, чтобы выдвинуть ультимативные