Следователи выясняют детали обстрела российских журналистов в Донбассе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства обстрела российских журналистов в Донбассе, рассказала и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко.
Отмечается, что проверка проходит в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны
"Следователи проверят, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе", — отметила Петренко.
По ее словам, эти факты еще раз подтверждают, что "украинские военнослужащие продолжают умышленно и систематически нарушать минские договоренности, а также нормы международного права".
Во вторник несколько российских журналистов, среди которых были стрингер телеканала RT, представители НТВ, Life и других СМИ, попали под обстрел украинской артиллерии в Киевском районе Донецка.
Ситуация близка к гуманитарной катастрофе: из-за обстрелов жители Авдеевки остались без воды, света и тепла. Положение в городе сегодня обсудит Совет Безопасности ООН.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.