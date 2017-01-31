Следователи выясняют детали обстрела российских журналистов в Донбассе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства обстрела российских журналистов в Донбассе, рассказала и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко.

Отмечается, что проверка проходит в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны

"Следователи проверят, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе", — отметила Петренко.

По ее словам, эти факты еще раз подтверждают, что "украинские военнослужащие продолжают умышленно и систематически нарушать минские договоренности, а также нормы международного права".

Во вторник несколько российских журналистов, среди которых были стрингер телеканала RT, представители НТВ, Life и других СМИ, попали под обстрел украинской артиллерии в Киевском районе Донецка.

Обстановка в Донбассе вновь обострилась в последние дни. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, силовики ведут "массированный огонь из всех видов запрещенных "Минском" вооружений".

Ситуация близка к гуманитарной катастрофе: из-за обстрелов жители Авдеевки остались без воды, света и тепла. Положение в городе сегодня обсудит Совет Безопасности ООН.