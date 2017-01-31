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В мире

Следователи выясняют детали обстрела российских журналистов в Донбассе

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (493)
19:3431.01.2017
(обновлено: 20:53 31.01.2017)
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный Комитет Российской Федерации

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства обстрела российских журналистов в Донбассе, рассказала и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко.

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости. Дэн Леви
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В районе Донецка эвакуировали журналистов, попавших под обстрел силовиков

Отмечается, что проверка проходит в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны

"Следователи проверят, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе", — отметила Петренко.

По ее словам, эти факты еще раз подтверждают, что "украинские военнослужащие продолжают умышленно и систематически нарушать минские договоренности, а также нормы международного права".

Во вторник несколько российских журналистов, среди которых были стрингер телеканала RT, представители НТВ, Life и других СМИ, попали под обстрел украинской артиллерии в Киевском районе Донецка.

Сотрудники правоохранительных органов и военные в Авдеевке, Украина
© Фото: МВС Украины
Совбез ООН обсудит обострение ситуации на востоке Украины
Обстановка в Донбассе вновь обострилась в последние дни. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, силовики ведут "массированный огонь из всех видов запрещенных "Минском" вооружений".

Ситуация близка к гуманитарной катастрофе: из-за обстрелов жители Авдеевки остались без воды, света и тепла. Положение в городе сегодня обсудит Совет Безопасности ООН.

Последствия обстрелов в Донецкой области
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрел
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшие в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.
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