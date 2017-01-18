На Украине заявили, что задержали россиянина, якобы воевавшего за ДНР

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. В министерстве обороны Украины заявили в среду о задержании россиянина, который якобы принимал участие в военных действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В министерстве сообщили, что его задержали на мариупольском направлении в Донбассе вблизи позиций украинских силовиков. "Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО (отдельных районов Донецкой области — ред.)", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook

По данным ведомства, в ходе проверки документов установлено, что задержанный является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края.