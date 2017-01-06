Силовики попытались прорваться на мариупольском направлении, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики предприняли попытку прорыва на мариупольском направлении в районе Водяного, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, силовики пытались проникнуть на территорию ДНР и захватить "выгодные для себя позиции".
"Не оставляются попытки со стороны передовых групп ВСУ продвинуть свои позиции в районе Донецкой фильтровальной станции, что является грубейшим нарушением всех договоренностей", — добавил Басурин.