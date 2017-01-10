В Горловке сообщили об обстреле жилого дома

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Жилой дом получил повреждения в результате обстрела поселка Зайцево в пригороде донецкой Горловки, сообщили РИА Новости в администрации поселка.
"Было попадание в дом по улице Политаева, по улице Рыбалка перебит кабель. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщили в администрации.
По данным местных властей, обстрел поселка начался около 17.00 (совпадает с мск) в понедельник и продолжался в течение нескольких часов. Утром стрельба возобновилась. "Утром обстрел был где-то с 07.00 до 08.00", — добавили в администрации.