В Горловке сообщили об обстреле жилого дома

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Жилой дом получил повреждения в результате обстрела поселка Зайцево в пригороде донецкой Горловки, сообщили РИА Новости в администрации поселка.

Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляло об обстрелах этого района украинскими силовиками.

"Было попадание в дом по улице Политаева, по улице Рыбалка перебит кабель. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщили в администрации.

По данным местных властей, обстрел поселка начался около 17.00 (совпадает с мск) в понедельник и продолжался в течение нескольких часов. Утром стрельба возобновилась. "Утром обстрел был где-то с 07.00 до 08.00", — добавили в администрации.