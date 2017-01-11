Украина хочет выдавать паспорта жителям Донбасса у линии разграничения

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Кабмин Украины намерен разработать механизм предоставления у линии разграничения в Донбассе административных услуг, в том числе по выдаче паспортов гражданина Украины; такие услуги будут оказывать украинцам, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает агентство "Украинские новости".

"Отработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории, административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспортов гражданина Украины), на контролируемой территории, вблизи пунктов пересечения линии разграничения", — цитирует агентство имеющийся в его распоряжении утвержденный правительством план мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в неподконтрольном Киеву Донбассе.

По данным агентства, для решения данного вопроса отведен срок до апреля текущего года.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.