В ЛНР обвинили Киев в срыве видеоконференции по обмену пленными

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Видеоконференция по вопросу обмена пленными, запланированная на 18 января, не состоялась по вине украинской стороны, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

"На заседании контактной группы (16 января) со стороны ЛНР и ДНР было выдвинуто предложение о проведении видеоконференции, цель которой — оценить ситуацию и произвести обмен информацией. От этого зависит решение важного вопроса — достижение практического результата в вопросе освобождения заложников", — сообщила журналистам Кобцева.

По ее словам, украинская сторона не смогла обеспечить явку всех уполномоченных лиц со стороны Украины для участия в видеоконференции, "в связи с чем смысл ее проведения нецелесообразен".

"Мы признательны всем участникам минского переговорного процесса за усилия, прилагаемые для решения и достижения практического результата в вопросе освобождения заложников", — уточнила Кобцева.