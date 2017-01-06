В ЛНР заявили об усилении позиции силовиков на Светлодарской дуге

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики продолжают укреплять позиции в нейтральной зоне в районе Светлодарской дуги, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко.

В конце декабря руководитель пресс-центра штаба военной операции силовиков Украины в Донбассе Леонид Матюхин заявил, что украинские силовики установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, расположенном в районе Светлодарской дуги. В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что украинские силовики разместили свои позиции в нейтральной зоне. Министр обороны Украины Степан Полторак в свою очередь заявил, что украинские силовики заняли новые позиции на Светлодарской дуге, не нарушая минских соглашений.

"Военнослужащие 54-й бригады, преступно занявшие населенный пункт Новолуганское, осуществляют инженерное оборудование позиций для размещения тяжелого вооружения", — сказал Анащенко.

По его словам, в указанный район украинское командование перебрасывает личный состав, танки и артиллерию.

"Мы в очередной раз обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с требованием оказать воздействие на политическое руководство Украины", — подчеркнул он.

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