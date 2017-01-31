Разведка ЛНР нашла тайник с оружием
22:5331.01.2017
(обновлено: 22:54 31.01.2017)
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружило арсенал в тайнике в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"Сотрудниками министерства госбезопасности ЛНР в городе Алчевске выявлен схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", — сообщил собеседник агентства.
По данным ведомства, из схрона был изъят пулемет, противотанковая граната, более 11 тысяч патронов, гранаты различного радиуса действия, выстрелы к противотанковому гранатомету, запалы ручной гранаты, выстрелы к подствольному гранатомету, дымовые шашки, 2 килограмма пластида, тротиловые шашки, 1,5 килограмма пороха.
"Проводятся дальнейшие мероприятия по предотвращению террористических актов и пресечению незаконного оборота оружия на территории ЛНР", — рассказали в пресс-службе.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Последствия обстрелов в Донецкой области
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Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.