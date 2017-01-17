Грызлов назвал председательство Австрии в ОБСЕ подспорьем "Минску-2"

МИНСК, 17 янв – РИА Новости. Подспорьем в реализации в этом году минских соглашений станет председательство Австрии в ОБСЕ, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Надеюсь, что серьёзным подспорьем в реализации в этом году минских соглашений станет председательство Австрии в ОБСЕ. Позиция этой страны в отношении конфликта на юго-востоке Украины отличается реализмом и конструктивностью. Отмечу, что специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик является гражданином этой страны. И мы высоко ценим его искреннее стремление к успеху переговорного миротворческого процесса. Несмотря на имеющиеся трудности, верю и надеюсь, что работа контактной группы в наступившем году будет более результативной и успешной", — сообщил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.