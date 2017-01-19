В ДНР прокомментировали задержание ВСУ россиянина в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Задержанный украинскими силовиками россиянин был уволен из рядов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики в декабре 2016 года, его показания вызывают подозрения, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в министерстве обороны Украины заявили о задержании россиянина, который якобы принимал участие в военных действиях в Донбассе на стороне ДНР.

"Вчера украинскими спецслужбами был похищен обманным путем бывший военнослужащий ДНР Шаталов Евгений Викторович. Он, являясь гражданином Российской Федерации, ранее прибыл на территорию ДНР и проходил военную службу в одной из воинских частей ДНР. Однако за нарушения условий контракта, выразившиеся в грубых нарушениях воинской дисциплины, и употребление спиртных напитков в декабре прошлого года был уволен из рядов вооруженных сил", — заявил Басурин.

По его словам, показания задержанного вызывают сомнения. "Его руки не показываются, чтобы скрыть дрожь и следы пыток. Также обращают внимание широкие знания бывшего военнослужащего, который не выходил из расположения части, как он говорит… Очевидно, что под воздействием мер физического и психологического принуждения и сильнодействующих психотропных веществ этот человек используется для фейковых обвинений армии Донецкой народной республики и России во всех возможных грехах", — подчеркнул замкомандующего.

Басурин предположил, что после более жесткого воздействия сотрудников Службы безопасности Украины задержанного и дальше будут заставлять давать ложные показания, которые, по его мнению, используются Киевом для дискредитации ДНР и России.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.