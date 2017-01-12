Киев стянул нацбатальоны к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Киев стягивает нацбатальоны к линии соприкосновения в Донбассе.

"Установлено, что в район населенного пункта Троицкое противник перебросил 63 бойца-националиста. Также в этом районе зафиксировано присутствие иностранных наемников из Грузии", — заявил Марочко в четверг на брифинге.

По его словам, из района Троицкого установлено перемещение техники в район населенного пункта Мироновский.

В военной операции в Донбассе были задействованы несколько так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Так, батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.