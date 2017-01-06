Силовики усиливают позиции на линии соприкосновения, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (58)

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию, танки, минометы и реактивные системы залпового огня, сообщил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"На горловском направлении установлено местонахождение батареи 152-миллиметровых САУ "Акация", батареи РСЗО "Град", батареи 122- миллиметровых САУ "Д-30", двух танковых взводов, на донецком направлении — взвода РСЗО "Ураган", взвода 122-миллиметровых САУ "Гвоздика", двух танковых рот и двух рот БМП", — сказал Басурин.

По его словам, также танки, артиллерия и минометы силовиков обнаружены на мариупольском направлении, зафиксирована работа девяти беспилотников.

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