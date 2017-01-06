В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях режима прекращения огня в Донбассе

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине сообщили о новых нарушениях режима прекращения огня в Донбассе, зафиксированы более 120 выпущенных снарядов во время обстрелов в Донецком и Луганском регионах четвертого и пятого января.

"Зафиксированы 109 разрывов в Донецком регионе: большинство нарушений в районах Дебальцево и Ясиноватая ", — говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ОБСЕ без упоминания, какая сторона конфликта открывала стрельбу.

Наблюдатели в своем отчете также сообщили, что в Луганском регионе было зафиксировано 22 разрыва артиллерийских и минометных снарядов.