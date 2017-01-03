МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Два украинских силовика погибли из-за неосторожного обращения с оружием в Донбассе, ещё двое получили ранения, говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

"Второго января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.