Силовики выпустили по Донецку около 70 снарядов за утро, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики утром в субботу выпустили по окрестностям Донецка около 70 мин и снарядов, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в пресс-центре военной операции украинских силовиков заявили о двух боестолкновениях, произошедших на Мариупольском направлении.

"По поводу боестолкновения – вчера было боестолкновение, украинская сторона обозначилась, вышла, обстреляла наши позиции со стрелкового оружия и ушла. При этом они скрывают тот факт, что сегодня с 6.40 до 9 утра они выпустили по западу и северо-западу Донецка более 60 мин и 10 танковых выстрелов", — сказал Басурин.