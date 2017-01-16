Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Депутат Рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, в понедельник опубликовала на своей странице в Facebook обновленные списки пленных со стороны Киева и ополченцев.

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБ Украины была против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.

Савченко в понедельник обнародовала списки из 525 человек, которые запрашиваются самопровозглашенной Донецкой народной республикой, и 378 – Луганской народной республикой.

Кроме того, в обновленных списках опубликованы фамилии якобы 103 россиян, которые попали в украинские тюрьмы в 2014–2016 годах. Также в списках 137 человек, которых, по данным Савченко, разыскивает Киев.

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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