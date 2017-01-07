Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 170 взрывов в Донбассе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали 170 взрывов в Донецкой области за сутки, говорится в ежедневном отчете организации.

"СММ зафиксировала большее число нарушений режима прекращения огня, в том числе 170 взрывов, в Донецкой области по сравнению с предыдущим периодом (109 взрывов). Большая часть случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе более 80% взрывов, были зафиксированы в районе Светлодарска и Дебальцево", — говорится в отчете миссии за период с 19.30 четверга до 19.30 пятницы.

Наблюдатели сообщили о снижении случаев нарушения режима прекращения огня в Луганской области. Миссия зафиксировала семь взрывов за указанный период.