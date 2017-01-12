ОБСЕ намерена оказать поддержку пожилым людям в Донбассе

ВЕНА, 12 янв — РИА Новости. ОБСЕ намерена оказывать поддержку пожилым людям в Донбассе, не имеющим возможности переехать из зоны конфликта, заявил в четверг действующий председатель организации, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Он напомнил, что намеренно начал год с визита на Украину в первую же неделю после Нового года для того, "чтобы оценить ситуацию для себя и для общего обзора того, как обстоят дела".

"Молодые семьи значительно разбрелись по миру, но старики остались на местах и остались совершенно беспомощными. Поэтому это наша ответственность, сделать все, что в наших силах, чтобы улучшить их жизнь и условия существования. Мы можем развить работу СММ (Специальной мониторинговой миссии), обеспечив их всей поддержкой для того, чтобы достичь этого", — сказал Курц, выступая перед постоянным советом ОБСЕ с презентацией концепции председательства в 2017 году.