Следующая встреча контактной группы по Украине состоится в Минске 1 февраля

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано в Минске на 1 февраля, сообщил в понедельник спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"До встречи (в Минске — ред.) 1 февраля", — сказал Сайдик журналистам по итогам прошедшего в Минске в понедельник заседания контактной группы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.