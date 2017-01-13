Более 11 тысяч объектов инфраструктуры повреждено в ДНР в 2016 году

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Более 11 тысяч объектов инфраструктуры было частично повреждено или разрушено в 2016 году в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"По состоянию на 29 декабря 2016 года вследствие ведения боевых действий в регионе было частично повреждено или разрушено более 11066 объектов инфраструктуры… Из них 97 объектов здравоохранения, 486 объектов общеобразовательных учреждений, таких как школы и детские сады, и 6009 жилых домов", — сказал представитель ведомства.

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