"Минск-2" был выполнен не в полном объеме, считает Керри

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (50)

ДАВОС, 17 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри заявил во вторник, что минские соглашения ("Минск-2") "не сработали полностью", но оказали влияние на ситуацию вокруг Украины.

"Я сожалею, что минские соглашения не сработали полностью. Но они оказали влияние на ситуацию", — заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Вместе с тем, Керри выразил уверенность в том, что "санкции в отношении РФ сработали". По его мнению, это касается "рубля, инвестиций, демографии" и ряда других направлений.

"Мы поработали очень серьезно для того, чтобы сплотить Европу вокруг этих санкций", — добавил госсекретарь США.

Керри также отметил американскую программу по поддержке европейских союзников, инвестиции в которую Вашингтон в прошлом году увеличил в четыре раза.