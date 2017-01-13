В ДНР сообщили о предотвращении терактов в Донецке

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Силовым структурам самопровозглашенной Донецкой народной республики удалось предотвратить ряд терактов в Донецка на минувшей неделе, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На этой неделе во взаимодействии с представителями МГБ и МВД были предотвращены террористические акты в Донецке, которые были спланированы террористами в местах массового скопления людей", — сказал он.

Другие подробности не сообщаются, так как следственные действия еще не завершены.