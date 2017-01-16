Гуманитарная подгруппа по Донбассу не договорилась об обмене пленными

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске не удалось договориться об обмене пленными, сообщила в понедельник журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"К сожалению, сегодняшняя встреча в Минске не принесла желаемых результатов. Отсутствие конструктивного диалога и неэтичное поведение полномочного представителя украинской стороны — все это демонстрирует позицию наших оппонентов и нежелание выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме", — сказала она.

По ее словам, трудности могли быть вызваны отсутствием на переговорах представителя Киева в гуманитарной подгруппе Виктора Медведчука. Морозова также заявила, что представители ДНР пять раз озвучивали предложения по обмену всеми идентифицированными пленными, но конкретного ответа со стороны представителей Киева так и не последовало.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.