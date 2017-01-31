ДНР опровергла слова Порошенко о применении тяжелой артиллерии ополченцами

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло заявление президента Украины Петра Порошенко об использовании ополченцами в Донбассе реактивных систем залпового огня и крупнокалиберной артиллерии.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая –Авдеевка, а также в попытках наступления. Порошенко заявил, что ополченцы в Донбассе применили против гражданского населения и украинских военных РСЗО "Град" и крупнокалиберную артиллерию.

"Вооруженные силы ДНР не применяли реактивных систем залпового огня и артиллерии крупного калибра", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак также заявлял, что ополченцы ведут в Донбассе обстрелы Авдеевки с использованием запрещенных минскими соглашениями танков и артиллерии. Министерство обороны самопровозглашенной ДНР опровергло это заявление, сообщив, что "вооруженные силы республики не ведут штурмовых и наступательных действий, только оборонительные".

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе.

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