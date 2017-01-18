В ЛНР сообщили о новой технике силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие к линии соприкосновения в Донбассе техники и вооружения украинских силовиков, заявил в среду на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Пользуясь мнимым затишьем, командование ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) проводит перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения", — заявил Марочко.

По данным оборонного ведомства ЛНР, в районе подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Новолуганское обнаружены две гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра, в районе Луганского выявлено местонахождение огневых позиций с пятью расчетами 120-миллиметровых минометов, в Лопаскино — пять БМП-1 и два грузовых автомобиля с боеприпасами.