Золотовалютные резервы Украины выросли за 2016 год на 17%

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Золотовалютные (международные) резервы (ЗВР) Украины за 2016 год выросли на 17% и на 1 января 2017 года составляют более 15,5 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.

На конец 2014 года украинские ЗВР составляли 7,533 миллиарда долларов. Как ранее сообщал Нацбанк, на начало 2016 года золотовалютные резервы Украины составляли 13,3 миллиарда долларов. ЦБ Украины рассчитывал, что ЗВР на конец 2016 года составят $17,2 млрд, если поступит 4-й транш МВФ.

"Международные резервы Украины на 1 января 2017 составили 15 миллиардов 539 миллионов долларов США (в эквиваленте) по предварительным данным. За месяц они выросли на 1,8%", — говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке отмечают, что рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 миллиона долларов. Эти средства кабмин получил из двух источников — от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 миллиона долларов, а также 55,1 миллионов евро от Европейской комиссии.

"Всего за прошлый год международные резервы выросли на 2,2 миллиарда долларов США или на 17%", — сообщает Нацбанк Украины. Одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка, а также поступление третьего транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму 1 миллиард долларов, уточняет регулятор.

Ранее глава Минфина страны Александр Данилюк выражал надежду, что совет директоров МВФ в конце января 2017 года рассмотрит вопрос о выделении четвертого транша кредита Украине. Украина ранее рассчитывала получить четвертый транш в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года, теперь — в январе-феврале 2017 года.

Выделение транша, в частности, откладывалось до утверждения парламентом страны сбалансированного госбюджета на 2017 год. На прошлой неделе основной финансовый документ был утвержден Радой, а в понедельник его подписал президент.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда, в сентябре 2016 года — третий транш на 1 миллиард долларов.