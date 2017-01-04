В Киеве заявили, что силовики законно заняли позиции на Светлодарской дуге

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики заняли новые позиции на Светлодарской дуге, не нарушая минских соглашений, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью украинскому "5 каналу".

В конце декабря руководитель пресс-центра штаба военной операции силовиков Украины в Донбассе Леонид Матюхин заявил, что украинские силовики установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, расположенном в районе Светлодарской дуги. В пресс-службе Народной милиции уточнили, что украинские силовики разместили свои позиции в нейтральной зоне.

"Мы не нарушаем минские соглашения. Вообще, согласно с минскими соглашениями, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги — ред.) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", – сказал министр.

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