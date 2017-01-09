Не дошли до базы: Киев заявил о пропаже трех военных в Донбассе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пресс-центр военной операции ВСУ сообщил о пропаже троих военных в Донбассе. При этом случаи исчезновения силовиков случаются достаточно регулярно, зачастую речь идет о дезертирстве.
Сейчас украинские военные выясняют обстоятельства пропажи своих сослуживцев.
Не первый инцидент
Этот случай не первый, когда украинская армия "теряет" своих солдат. По данным самопровозглашенной ЛНР, в новогодние праздники ВСУ не досчитались шестерых человек.
"В период с 30 декабря по 2 января, объявлены в розыск шесть военнослужащих, самовольно оставивших место несения службы", — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Дезертиров ищет спецназ
Случаи бегства солдат привели к тому, что Киев был вынужден перебросить в Донбасс подразделения спецназа. По данным ЛНР, элитным войскам поручили несвойственные им задачи.
В середине декабря Марочко рассказал, что к линии соприкосновения прибыли подразделения спецназначения 45-го Рымникского полка Западного территориального командования Внутренних войск МВД Украины. В ЛНР считают, что их главной задачей является поиск дезертиров.