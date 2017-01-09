Не дошли до базы: Киев заявил о пропаже трех военных в Донбассе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пресс-центр военной операции ВСУ сообщил о пропаже троих военных в Донбассе. При этом случаи исчезновения силовиков случаются достаточно регулярно, зачастую речь идет о дезертирстве.

"Восьмого января 2017 года три военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения", — говорится в сообщении штаба ВСУ в Facebook

Сейчас украинские военные выясняют обстоятельства пропажи своих сослуживцев.

Не первый инцидент

Этот случай не первый, когда украинская армия "теряет" своих солдат. По данным самопровозглашенной ЛНР, в новогодние праздники ВСУ не досчитались шестерых человек.

"В период с 30 декабря по 2 января, объявлены в розыск шесть военнослужащих, самовольно оставивших место несения службы", — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Дезертиров ищет спецназ

В ЛНР отметили, что беглецы входили в состав различных подразделений — трое служили в 54-й бригаде, двое — в 93-й бригаде, еще один — в 14-й бригаде.

Случаи бегства солдат привели к тому, что Киев был вынужден перебросить в Донбасс подразделения спецназа. По данным ЛНР, элитным войскам поручили несвойственные им задачи.

В середине декабря Марочко рассказал, что к линии соприкосновения прибыли подразделения спецназначения 45-го Рымникского полка Западного территориального командования Внутренних войск МВД Украины. В ЛНР считают, что их главной задачей является поиск дезертиров.